المركز المصرى يعقد جلسات حوارية بعنوان «الشركات الخضراء» فى cop27

جدة - نرمين السيد - عقد المركز المصرى للفكـر والدراســات الاستراتيجية فى 8 نوفمبر 2022 جلسة حوارية تحت عنوان ، ضمن الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية التى ينظمها المركز فى مشاركته فى فعاليات قمة الأطراف المناخية المنعقدة للأمم المتحدة المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ بالمنطقة الخضراء، وقد

وتطرقت الجلسة الأولى تحت عنوان "نحو بناء نظم تعليمية مستدامة تستجيب لقضايا المناخ والبيئة" والتى أدارها رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز الدكتور عبد المنعم سعيد، وشارك فيها الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، وعضو مجلس الشيوخ، إلى الحديث عن عدد من المحاور أبرزها، إلقاء الضوء على الأثار الناجمة عن التغيرات المناخية على تعطيل العملية التعليمية، وتعلم الطلاب وتحصيلهم فى بعض البلدان، وكذا مناقشة دور تضمين قضايا المناخ والاستدامة البيئية فى العملية التعليمية فى تنمية وعى أجيال المستقبل بالتغيرات المناخية وسبل مواجهة أثارها، وإبراز التحديات التى تواجه الدول النامية فى تطوير نظمها التعليمية، بما يساعدها على التكيف مع التغيرات المناخية، واستعراض التجربة المصرية فى التركيز على قضايا البيئة والمناخ ضمن نظام التعليم الجديد، وتحديد أبرز النماذج العالمية الناجحة فى هذا الشأن وإمكانية الاستفادة منها.

وخلصت الجلسة إلى ضرورة تقديم الدعم الدولى الكافى لكل الدور التى بدأت فى إدخال التربية البيئية والمناخية فى مناهجها الدراسية، ومساعدة الدول التى لم تتخذ تلك الخطوة بعد على البدء فى تطبيقها، وذلك لإننا على المستوى العالمى أمام مفترق طرق أساسى يجب التكيف فيه مع التغيرات المناخية، وأن العالم يقترب من مرحلة قد يليها انتشارا واسع للصناعة النظيفة والسيارات الصديقة للبيئة، والمدن الذكية، وهذا ربما سبب أدعى لتطوير النظم التعليمية وجعلها تواكب التحديات المناخية الحالية.

الأحزاب والتنمية المستدامة



فيما، تناولت جلسة أخرى بعنوان "الأحزاب والتنمية المستدامة والمناخ: الدور الحزبى فى تعزيز التنمية المستدامة لمواجهة تبعات المناخ" تبنى الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة اتجاها استراتيجيا لتعزيز وتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال "رؤية مصـر 2030" للتوافق مع الأجندات التنموية الإقليمية والأممية.

وتستهدف رؤية التنمية المستدامة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، عبر الحد من أشكال الفقر والجوع، وتحسين جودة الخدمات الأساسية والبنية التحتية من مياه وكهرباء وسكن ومواصلات وطرق، فضلًا عن تحقيق المساواة فى الحقوق والفرص وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجا، وبناء اقتصاد تنافسى قادر على تحقيق نمو مستدام واحتوائى لزيادة فرص العمل وتوسيع التكنولوجية المالية والابتكار والبحث العلمى.

أدار الجلسـة اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحضور النائب محمد مصطفى مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة وعضـو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المجلس ورئيس مجموعة مصطفى السلاب، والنائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية بالمجلس، ورئيس حزب السادات الديمقراطى، وعضو غرفة ملاحة الإسكندرية.

وتطرقت الجلسـة إلى مجموعة من المحاور أبرزها؛ التأكيد على أن التغيرات المناخية أضـفت مزيد من المسؤولية على الأحزاب والقوة السياسية فى مصر وذلك على عدة جوانب، أولها أن هذه القضية أصبحت على جدول الأعمال الدائم للأحزاب السياسية وبعضها ستكون فى سلم أولوياتها. وثانيها يتعلق بموضوع التوعية كون الأحزاب عليها عبء نقل قضية المناخ إلى المواطن المصرى، لنقله من خانه المتابع أو المشاهد إلى خانة المشـارك، وثالثها، الناحية التشريعية فمن المؤكد أن الأحزاب الممثلة فى لصياغة تشريعات تتعاطى مع هذا التحدى.

وخلصت الجلسة إلى أن الأحزاب شريك أساسى للجهاز الحكومى لوضع الخطة العامة للدولة، وبالتالى يجب أن تعمل على مراقبة السلطة التنفيذية فى تحقيق التزاماتهـا بشـأن المناخ، وأن الدور الأسـاسـى للأحزاب هو خلق حالة من الوعى الجماعى بالقضية ومحاولة تقويم السلوك الفردى للمواطن فيما يتعلق بسلوكه الضار بالبيئة، وأن مجلس الشيوخ تصدى لهذه الظاهرة بمشروع قانون للسيارات الصديقة للبيئة.

جلسة الشراكات الخضراء

تمثل الأحزاب السياسية فاعلاً رئيسيا يملك القدرة على التواصل مع المجتمعات وحشد الرأى العام المحلى وتمثيل المجتمعات فى البرلمانات وسن التشريعات القانونية التى تدير سياسات الدول. لذا، فهى تلعب دورًا مؤثرا فى رسـم وصـنـع السـياسـات البيئية الكفيلة بمواجهة تبعات تغير المناخ، وهو ما يستدعى بدوره بناء شراكات وتبادل الخبرات المحلية والعالمية بين الأحزاب السياسية فى الدول النامية والمتقدمة، خاصة التى تولى أهمية لقضايا البيئة فى دول العالم.

فى هذا الصدد عقد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية يوم 11 نوفمبر 2022، جلسة حوارية بعنوان "الشراكات الخضراء: دور التنسيق وتبادل الخبرات الحزبية العالمية فى سد الفجوات المناخية".

أدار الجلسة النقاشية محمد مرعى مدير وحدة المرصد المصرى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وشارك فيها كلًا من؛ النائب عبد الله على عضـو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شـباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن تنسيقية شـباب الأحزاب والسياسيين.

وتطرقت الجلسة إلى مجموعة من المحاور، أبرزها التأكيد على أن قمة المناخ 27 تركز بشكل أساسى على التنفيذ حيث أن الـ26 قمة السابقة كانت كلها وعود تتعلق بتخفيض الانبعاثات والنص على التزامات مالية، ودفعت الدول النامية الثمن لأخطاء لم ترتكبها. وكذلك تطرقت للحديث عن تحد آخر عالمى يتعلق بقضية الأمن المناخى، وهو أن العالم بات أمام معضلة كبيرة تتعلق بقيام الملايين من البشر بعمليات نزوح جماعية بسبب المناخ، ما يعنى المزيد من تحفيز الصراع والحروب.

وخلصت الجلسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها التأكيد على وجوب قيام الأحزاب بدورها فى هذه القضية الملحة عبر تعزيز الدبلوماسية الحزبية من خلال التركيز على قضـايا المناخ مع نظراء الأحزاب المصـرية فى الخارج، علاوة على أن هناك دور على الأحزاب المصـرية يتعلق بالتوعية فى الداخل ورفع وعى الرأى العام المصرى حول قضايا المناخ.



العدالة المناخية وقضايا البيئة



شارك المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية يوم 12 نوفمبر 2022، فى ورشة بعنوان "العدالة المناخية وقضايا البيئة".. أدارها الدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، بمشاركة الدكتورة ريهام باهى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وعبد الهادى القصـبى، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، وكريم السـقا، عضـو لجنة العفو الرئاسى، والنائبة أميرة صـابر، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وطلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصـلاح المالى بالحوار الوطنى، والدكتور أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، ورنا غنيم، رئيس وحدة نظم الطاقة وإزالة الكربون بمنظمة اليونيدو.

وتطرقت الجلسة إلى مجموعة من المحاور أهمها؛ الإشارة إلى أن مشكلة التغير المناخى التى نواجهها الآن لها تاريخ فهناك دول تقدمت بنمط نمو اقتصـادى واجتماعى معين سمح لها على مدار 200 عام بتلويث الكوكب ومراكمة كمية كبيرة من غازات الاحتباس الحرارى ندفع ثمنها الآن.

كما تطرقت للحديث عن مفهوم العدالة المناخية باعتباره من ضمن أولويات العمل المناخى والتنموى، ومسـألة حقوق وواجبات، وأقرب إلى حياة الإنسـان والقيم حيث يقوم المفهوم على العلاقة بين المواطن والبيئة والمشاركة فى اتخاذ القرار، فضلا عن التأكيد على أن التغيرات المناخية لا يمكن تناولها دون تناول قضايا العدالة الاجتماعية، مثل المساواة والفقر والمرأة المعيلة والأسـرة والأسـر الأكثر احتياجا، وذوى الاحتياجات الخاصـة والعمال، كونهم الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

وخلصت الجلسـة إلى أهمية مناشـدة الدول الصناعية بتوفير وسائل تكنولوجية ومالية مناسبة لمواجهة التغيرات المناخية، وضرورة قيام مصر بقيادة العمل المناخى لقارة أفريقيا، والتعامل مع ملف التمويل، وهو الملف الحاكم فى السياسات، إلى جانب التأكيد على أهمية دور التشريعيين فى مراقبة نفقات الحكومة فيما يتعلق بالتحول الأخضر، وإقرار تشريعات ثهيء وجود مناخ اقتصـادى يساعد على التحول نحو الاقتصـاد الأخضـر، وبناء بيئة تشريعية تسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة هدر الطعام، فضلًا عن تأكيد أهمية الحوار الوطنى فى قضية العدالة المناخية كونه يفتح الباب أمام الرأى الآخر لطرح رأيهم والمشاركة فى صناعة القرار.