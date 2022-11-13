جدة - نرمين السيد - ‏وأكد المشاركون فى المسيرة من تحالف القوى المدنية لتغير المناخى على ضرورة تحقيق العدالة المناخية ورفع المتظاهرون والمشتركون، فى المسيرة بأهمية العدالة المناخية وتوفير التمويل لمواجهة الأضرار والخسائر". ‏ وجابت المسيرة شوارع شرم الشيخ، مدينة السلام، والمدينة التى ينعقد فيها مؤتمر COP 27، لنقل أصواتنا إلى العالم أجمع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحالف القوى المدنية للتغير المناخى يطلق مسيرة للمطالبة بالعدالة المناخية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.