حياة كريمة تدعم الطب البيطرى بـ 31 جهاز سونار فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد إنه تم دعم قطاع الطب البيطرى بالمحافظة بـ 31 جهاز سونار لتجهيز الوحدات البيطرية المنشأة ضمن المجمعات البيطرية الزراعية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"المشروع القومى لتطوير الريف المصرى"، لتقديم خدمات تنشيط التلقيح الاصطناعى للحيوانات بعد الكشف عليها وفحصها بتقنيات حديثة باستخدام أحدث الأجهزة اللازمة للفحص والتشخيص الدقيق.





وأضاف المحافظ - فى تصريح اليوم الأحد - أن ذلك الإجراء يأتى فى إطار خطة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتنمية الثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لها والعمل على زيادة إنتاجيتها وتنمية الموارد الاقتصادية، وفقًا لـ"رؤية مصر 2030 "و"استراتيجية التنمية المستدامة".

وثمن المحافظ، جهود الدولة فى توفير الأجهزة ذات التقنيات الحديثة للمساعدة فى أعمال الكشف والتشخيص وإجراء المسح وفحص إناث الماشية وتنشيط التلقيح الصناعى وتحسين السلالات،مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على المضى قدمًا فى تنفيذ جميع مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ 35 مجمعا زارعيا يضم وحدات بيطرية بتكلفة تصل إلى 259 مليون جنيه.

ومن جانبه، أوضح الدكتور على عبد الفتاح وكيل مديرية الطب البيطرى ومدير إدارة التلقيح الاصطناعى استمرار الجهود فى دعم وتنمية والحفاظ على الثروة الحيوانية، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مؤكدًا سعى المديرية تحت قيادة الدكتور ممدوح بدارى مدير المديرية على تدريب أكبر عدد من الأطباء على استخدام هذه الأجهزة وصيانتها والتى تعد طفرة فى الطب البيطرى على مستوى المحافظة.