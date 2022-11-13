وزير العدل والنائب العام يشهدان أداء اليمين القانونية من معاونى النيابة

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وشهد أداء اليمين لفيف من قادة وأعضاء النيابة العامة ووزارة العدل خلال احتفال تضمن عرض قيم وتقاليد القضاء المصرى على مر العصور مجموعة تحت عنوان «ميثاق العدالة»، واختتم الحفل بكلمة لوزير العدل والنائب العام إلى معاونى النيابة العامة بمناسبة بدء توليهم مناصبهم بالنيابة العامة.
وأذاعت النيابة العامة فاعليات الحفل كاملة، اليوم، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى.
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