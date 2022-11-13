وزير العدل والنائب العام يشهدان أداء اليمين القانونية من معاونى النيابة

جدة - نرمين السيد - شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار حماده الصاوى، النائب العام، فى شرف حضور المستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين أعضاء المجلس، أمس السبت الموافق الثانى عشر من شهر نوفمبر عام 2022م، أداء معاونى النيابة العامة من دفعة 2019م اليمين القانونية؛ لبدء عملهم فى السلطة القضائية بتعيينهم فى النيابة العامة.





وشهد أداء اليمين لفيف من قادة وأعضاء النيابة العامة ووزارة العدل خلال احتفال تضمن عرض قيم وتقاليد القضاء المصرى على مر العصور مجموعة تحت عنوان «ميثاق العدالة»، واختتم الحفل بكلمة لوزير العدل والنائب العام إلى معاونى النيابة العامة بمناسبة بدء توليهم مناصبهم بالنيابة العامة. وأذاعت النيابة العامة فاعليات الحفل كاملة، اليوم، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى.

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