وزير الخارجية يؤكد على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وعقد سامح شكرى، وزير الخارجية رئيس مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، اليوم الأحد، اجتماعا مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى ومساعديهم، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية نوه خلال الاجتماع، بما شهدته قمة المناخ من تفاعل كبير بين الجانبين من خلال سلسلة من اللقاءات الرسمية على العديد من المستويات، وعلى رأسها لقاء القمة الذى جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية چو بايدن.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن وفد مجلس الشيوخ الأمريكى حرص من جانبه على الإشادة بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ وقدرتها على استضافة هذا الحدث الضخم، وهو ما يتطلعوا معه إلى المساهمة فى إنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المأمولة التى تحقق أهداف عمل المناخ الدولى.

كما أشاروا إلى إدراكهم للطابع الاستراتيجى للعلاقات المصرية الأمريكية ودور مصر الرائد فى المنطقة والممتد على مدار سنوات، وخاصةً فيما يتعلق بتعزيز السلام والاستقرار الاقليمى.

وتناول الاجتماع فى هذا السياق عددا من القضايا المطروحة على الساحة الدولية وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات اقتصادية.