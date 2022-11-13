محافظ المنيا يتفقد أعمال إنشاء كورنيش سمالوط الجديد ورصف طريق الخريجين

جدة - نرمين السيد - تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عددًا من الأعمال الجارى تنفيذها بقطاعى الرصف والتجميل بمركز سمالوط، فى إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، وتنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين وبخاصة قطاعى الرصف والنظافة والتجميل لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ المنيا فى مركز سمالوط، بحضور، أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، والمهندس وائل المصرى وكيل وزارة الإسكان، والمهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق بالمنيا، ومحمد بكر مدير وحدة الرصف والانشاءات.

وتفقد المحافظ، أعمال الرصف بطريق الخريجين، ضمن المشروعات المركزية بطول 13 كم تقريبًا فى المسافة من قرية العزيمة حتى حدود المنيا جنوبًا، وينفذ الأعمال وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة، وتحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة.

شدد "القاضى" على الإسراع فى انجاز الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، تيسيرًا على المواطنين، مؤكدًا على الرفع والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف.

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء كورنيش سمالوط الجديد بدءًا من الكوبرى الجديد وحتى ميدان الحصان شمالًا، والذى سيعتبر مُتنفسًا لأهالى مدينة سمالوط، حيث استمع "القاضى" لشرحًا حول الأعمال الجارى تنفيذها، ووجه بمراعاة الأبعاد الفنية والهندسية ومعايير الجودة المطلوبة عند القيام بأية أعمال للتطوير.

وخلال الجولة، استجاب المحافظ لطلب من احدى السيدات من كبار السن لاستكمال أعمال رصف طريق الخريجين حتى مدخل منزلها، مؤكدًا أن الهدف الحقيقى من جميع الأعمال الجارى تنفيذها تحقيق رضا المواطن عن الخدمات العامة المقدمة.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ عددًا من الوحدات الشاغرة بمنطقة عرب الزينة والتى تضم 98 وحدة إدارية ومحلات تجارية، حيث وجه "القاضى" بتشكيل لجنة لبحث الاستفادة من الوحدات وإعادة تخصيصها للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، ضمن جهود المحافظة للاستفادة من كافة الأصول غير المستغلة وتحقيق أقصى فائدة مناسبة للمواطن والمحافظة معًا.