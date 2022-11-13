إكسترا نيوز: ضحايا فى انفجار بميدان تقسيم بمدينة إسطنبول التركية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 04:29 مساءً - شهد ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول التركية انفجاراً أسفر عن عدد من الضحايا بين جريح وقتيل.



أفادت قناة إكسترا نيوز بوقوع ضحايا بميدان تقسيم بمدينة إسطنبول التركية

وأضافت أن المدعى العام بتركيا أمر بفتح تحقيقا في الانفجار.

وقالت تقارير إعلامية إن انفجارا شهدته ساحة تقسيم بمدينة إسطنبول، الأحد، بحسب مواقع التواصل الاجتماعي.