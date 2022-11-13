وزير العدل والنائب العام يشهدان أداء معاوني النيابة العامة من دفعة 2019 اليمين القانونية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 04:29 مساءً - شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، و المستشار حماده الصاوي النائب العام في شرف حضور المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، و المستشارين أعضاء المجلس، أمسِ السبتَ الموافقَ الثاني والعشرين من شهر نوفمبرَ عامَ ٢٠٢٢م، أداءَ معاوني النيابة العامة من دُفعة ٢٠١٩م اليمينَ القانونية؛ لبدء عملهم في السلطة القضائية بتعيينهم في النيابة العامة.

وقد شهد أداءَ اليمينِ لفيفٌ من قادة وأعضاء النيابة العامة ووزارة العدل خلالَ احتفالٍ تضمنَ عرضَ قِيَمِ وتقاليدِ القضاءِ المصري على مرّ العصور مجموعةً تحت عنوان «ميثاق العدالة»، واختُتم الحفل بكلمة لوزير العدل والنائب العام إلى معاوني النيابة العامة بمناسبة بدء توليهم مناصبهم بالنيابة العامة.

وتُعلن النيابة العامة عن إذاعة فاعليات الحفل كاملةً اليومَ عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.