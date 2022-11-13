الهيئة العامة لميناء الأسكندرية تطرح ساحتين لإستغلالهم من قبل الشركات المتخصصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - تعلن الهيئة العامة لميناء الأسكندرية عن طرح عدد 2 ساحة إنتظار للإستثمار من قبل الشركات المتخصصة حيث تقع الساحتان بالظهير الإستراتيجي لميناء الأسكندرية خارج الدائرة الجمركية الواقعة خلف الأرصفة النهرية المتصلة بالمنطقة اللوجيستية لميناء الأسكندرية الجاري إنشاءها

بيانات الساحتين ...

ساحة (1) : بمساحة 20,385 م2

ساحة (2) : بمساحة 18,618 م2

الغرض من الإستثمار في الساحتين ...

تجهيز الساحتين كمنطقة إنتظار وخدمة للشاحنات مع إمكانية إنشاء محطة وقود لخدمة المنطقة

للإستفسار والمشاركة :

(إدارة التسويق بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية) تليفون 034800100 داخلي 3077 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]