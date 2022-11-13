رئيس هيئة الرعاية الصحية” و ”محافظ جنوب سيناء” يفتتحان وحدة طب أسرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - محافظ جنوب سيناء: وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي تضمن توفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء .. ويُثمن الاستجابة السريعة لهيئة الرعاية الصحية لتيسير حصول المنتفعين على الخدمة

محافظ جنوب سيناء: التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية في الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي محافظة جنوب سيناء .. ويؤكد: التأمين الصحي الشامل مستقبل صحة مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي تُيسر حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء على خدمات الرعاية الصحية الأولية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: خدمات الرعاية الصحية الأولية تمثل 80% من احتياجات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل طبقًا لأحدث نظم الصحة العالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مراكز ووحدات طب الأسرة تضمن التشغيل والاستغلال الأمثل لموارد المستشفيات

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 31 منشٱة صحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء .. 23 مركز ووحدة طب أسرة و 8 مستشفيات .. وتسجيل أكثر من 96% من مواطني جنوب سيناء

رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمن جهود محافظ جنوب سيناء والجهاز التنفيذي بالمحافظة لتيسير تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء بأعلى جودة .. والمتابعة الميدانية والمستمرة لتذليل كافة العقبات

افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي بنطاق مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء.

يأتي ذلك استجابًة لمطلب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لضمان تيسير خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لمواطني محافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أهمية إنشاء وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي بنطاق مستشفى شرم الشيخ الدولي، لتنفيذ معايير منظومة التأمين الصحي الشامل التي ترتكز على خدمات الرعاية الصحية الأولية، كنواة للمنظومة، والإحالة منها إلى المستويات الأعلى من الخدمة الثانوية والثالثية بالمستشفيات.

وأضاف اللواء خالد فودة، أن وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي تضمن تيسير حصول عدد كبير من منتفعي التأمين الصحي الشامل بنطاق مستشفى شرم الشيخ الدولي، والأحياء المجاورة "الهضبة، حي النور، نعمة، شمال نعمة، نبق"، بخلاف قاطني الرويسات على خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتمتع بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد فودة، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمواطني محافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن ثمار نجاح التطوير في قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة نتيجة تنفيذ المشروع سيوفر خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة لأبنائها، مُثمنًا جهود هيئة الرعاية الصحية واستجابتها السريعة لتيسير حصول مواطني جنوب سيناء على الخدمات والرعاية الصحية بكل سهولة ويُسر، وموجهًا الشكر للدكتور أحمد السبكي على المجهودات المبذولة لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي، لتيسير حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء على الخدمات والرعاية الصحية الأولية اللازمة لهم بكل سهولة ويُسر، مشيرًا إلى أهمية ذلك باعتبار خدمات الرعاية الصحية الأولية حجر الأساس بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتقدم 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمنتفعين، مما يضمن التشغيل الأمثل للمستشفيات طبقًا لنظم الصحة العالمية.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، جهود اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ودعمه المستمر لنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ومتابعته الميدانية والمستمرة والجهاز التنفيذي بالمحافظة لتذليل كافة المعوقات نحو استكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على أعلى مستوى.

ولفت السبكي، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة على 31 منشأة صحية، تشمل 23 مركز ووحدة طب أسرة و8 مستشفيات، لافتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 96% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بمنظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء.

تجدر الإشارة، إلى أن هذا الافتتاح جاء عقب اجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وضمان تمتع منتفعي التأمين الصحي الشامل بخدمات المنظومة بكل سهولة ويُسر.

حيث، أنه كان قبل افتتاح وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي كان يتعين على المواطن الراغب في الخدمة الصحية بالأحياء سالفة الذِكر الحصول على خطاب للإحالة من مركز صحة أسرة الرويسات للحصول على الخدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ولكنه بعد إنشاء الوحدة تم تيسير حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل بهذه الأحياء على الخدمات والرعاية الصحية، والتمتع بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.