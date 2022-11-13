على هامش COP27.. نواب «الشيوخ الأمريكى»: دور مصر رائد بالمنطقة وممتد لسنوات

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماع على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة فى شتى المجالات، وتطلع مصر إلى مواصلة تعزيزها على مختلف المستويات.

ونوه الوزير شكرى فى هذا الصدد، بما شهدته قمة المناخ من تفاعل كبير بين الجانبين من خلال سلسلة من اللقاءات الرسمية على العديد من المستويات، وعلى رأسها لقاء القمة الذى جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وچو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المتحدث أن وفد مجلس الشيوخ الأمريكى حرص من جانبه على الإشادة بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ وقدرتها على استضافة هذا الحدث الضخم، وهو ما يتطلعوا معه إلى المساهمة فى إنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المأمولة التى تحقق أهداف عمل المناخ الدولى.

وأشاروا إلى إدراكهم للطابع الاستراتيجى للعلاقات المصرية الأمريكية ودور مصر الرائد فى المنطقة والممتد على مدار سنوات، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز السلام والاستقرار الاقليمى.

وتناول الاجتماع فى هذا السياق، عددا من القضايا المطروحة على الساحة الدولية وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات اقتصادية.