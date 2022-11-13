بارد ليلا.. الأرصاد تكشف طقس غد الإثنين (درجات الحرارة)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1،5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الادارية 25 17

6 أكتوبر 25 16

بنهـا 25 17

دمنهور 25 17

كفر الشيخ 25 16

المنصورة 25 17

دمياط 25 19

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 25 16

السويس 26 17

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 16

شلاتين 30 21

الاسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 24 17

وادى النطرون 25 18

مطروح 21 15

السلوم 21 14

سيوة 24 11

العريش 26 17

رفح 25 17

الطور 27 16

كاترين 18 09

رأس سدر 27 17

نخل 24 09

طابا 25 19

نويبع 28 20

حلايب 28 21

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 30 20

مرسى علم 27 20

الفيوم 26 17

بنى سويف 26 15

المنيا 27 14

أسيوط 26 13

سوهاج 27 13

قنا 30 17

الأقصر 29 15

أسوان 30 18

الوادى الجديد 27 12

أبوسمبل 29 16

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 26 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 35 24

المدينة 33 21

الرياض 30 16

المنامة 28 24

أبوظبى 31 24

الدوحة 31 24

الكويت 27 16

دمشق 21 09

بيروت 24 16

عمان 21 10

القدس 21 10

غزة 25 15

بغداد 27 11

مسقط 31 24

صنعاء 25 05

الخرطوم 35 21

طرابلس 24 15

تونس 23 14

الجزائر 21 13

الرباط 26 13

نواكشوط 36 21

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 16 00

إسطنبول 15 10

إسلام آباد 19 08

نيودلهى 28 16

جاكرتا 31 26

بكين 12 01

كوالالمبور 31 24

طوكيو 15 10

أثينا 19 10

روما 16 09

باريس 16 09

مدريد 14 10

برلين 14 07

لندن 16 09

مونتريال 02 06-

موسكو 00 07-

نيويورك 08 02

واشنطن 10 01

أديس أبابا 24 06

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