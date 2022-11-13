محافظ الجيزة يتابع الأعمال النهائية لتغطية ترعة المريوطية (صور)

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شملت جولة المحافظ تفقد مسار الأعمال فى المنطقة الواقعة بين شارعى الهرم والملك فيصل، حيث تابع الأعمال النهائية للتغطية لمسار الترعة فى ذلك القطاع، والذى يتم العمل به على مدار الـ24 ساعة، للانتهاء من الأعمال بالكامل، إلى جانب معاينة مواقع الدورانات بمسار الطريق لحركة سير المركبات القادمة من شارع فيصل والأهرام.
وتفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير بقطاع المريوطية بدءاً من شارع الملك فيصل وحتى كوبرى الشيشينى، والجارى تنفيذ الأعمال الخرسانية به.
وكلف المحافظ بالإسراع من وتيرة الأعمال وضرورة أن تتم كافة مراحل العمل بالتوازى مع كافة القطاعات للبدء فى الأعمال الجديدة بمسار الترعة.
وتابع أحمد راشد أعمال التطوير والتأهيل للترعة من كوبرى الشيشينى حتى مطلع الطريق الدائرى، إذ يتم تنفيذ أعمال تكريك، والصب الخرسانى .
وعاين المحافظ أحد الباكيات التى تم تدبيشها لتنفيذها بباقى القطاعات المتبقية، مشدداً على ضرورة أن يتم الالتزام بالمناسيب الهندسية وتنفيذها على أكمل وجه لضمان عوامل الاستدامة.
وشدد محافظ الجيزة على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للأعمال لخروج المشروع إلى النور وتغيير الشكل الحضارى للقطاع بالكامل.
كما تفقد أعمال التطوير لطريق المريوطية بالقطاعات الجارى تطويرها للترعة نطاق الطالبية والهرم، مؤكداً على مديرية الطرق بتنفيذ أعمال التطوير والرصف لطبقة الطريق وفقا للخطة المحددة للأعمال.
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