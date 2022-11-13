انت الان تتابع خبر العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022 .. استعلم عن نفسك في أقل من دقيقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كثرت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من أكثر من 10 مليون مواطن في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية على المحرك الشهير جوجل حول العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022، وكيفية الاستعلام عنها.وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج “نظرة على قناة صدى البلد يوم الجمعة الماضية الدولة قامت بصرف العلاوت الخمس لأصحاب المعاشات منذ عام 2020 والتي قامت بتحميل الخزانة العامة للدولة ما يقارب 35 مليار جنيه.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022: