السفير المصري يلتقي رئيس الوزراء البوروندي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - التقى السفير ياسر العطوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، "جيرفيه نديراكوبوكا" رئيس وزراء بوروندي الجديد بمناسبة توليه منصبه، حيث قام السفير المصري بتسليم رئيس الوزراء البوروندي رسالة التهنئة الموجهة من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري وتمنياته بالتوفيق لنظيره البوروندي، والتي تضمنت التأكيد على تميز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وإيلاء الاهتمام المصري لسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة.

كما قدم السفير المصري عرضاً متكاملاً لرئيس الوزراء البوروندي عن تطور العلاقات المصرية البوروندية وبما في ذلك تقديم أوجه الدعم المختلفة لخطة رئيس الجمهورية البوروندي التنموية والإصلاحية الشاملة والهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتقدم للشعب البوروندي الشقيق.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البوروندي عن خالص الشكر والتقدير للدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري على تهنئته المقدرة، مؤكداً على اعتزاز جمهورية بوروندي بعلاقاتها مع جمهورية مصر العربية، منوهاً إلى الدور المصري المرموق والمشهود على الساحتين الدولية والإفريقية. كما تقدم رئيس الوزراء البوروندي بخالص التهنئة على النجاح الكبير الذي حققته مصر في استضافة وتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته السابعة والعشرين والمنعقد حالياً في شرم الشيخ. وأشار المسئول البوروندي إلى أن استضافة وتنظيم مصر لهذا المحفل الدولي الهام انما يعكس الاعتراف والتقدير الدولي الكبير للدور والمكانة المصرية المقدرة عالمياً.

هذا، وقد أشاد رئيس الوزراء البوروندي الجديد بإيلاء فائق الاهتمام المصري بالجوانب الموضوعية للمؤتمر، مثنياً على المبادرات المصرية المختلفة والتي تؤكد بوضوح على الحرص المصري على إثارة شواغل الدول النامية وفي مقدمتها الدول الإفريقية بشأن قضايا المناخ المختلفة. كما أكد رئيس الوزراء البوروندي في هذا السياق على تأييد جمهورية بوروندي الرسمي لكافة المبادرات الموضوعية المصرية المطروحة خلال مؤتمر المناخ.