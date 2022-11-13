خلال مشاركة وزارة الطيران فى اجتماعات هيئة المشورة العلمية والتكنولوجية فى مؤتمر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - شاركت وزارة الطيران المدنى في اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة للأمم المتحدة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 والتى ناقشت تقارير المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " بشأن وقود الطائرات والانبعاثات الكربونية وخاصة المتعلقة بالبند الخاص بالهدف العالمى الطموح لقطاع الطيران المدني والمتمثل فى الوصول إلى صفر انبعاثات 2050 ونظام معادلة وخفض الإنبعاثات في مجال الطيران المدني الدولي واستخدام وقود الطائرات المستدام الذى يعد فى مقدمة اهتمامات صناعة النقل الجوى .. يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدني بملف حماية البيئة والحفاظ عليها والحد من الإنبعاثات الكربونية كونه هدفا رئيساً ضمن الأهداف الاستراتيجية التى تحقق التنمية المستدامة .

حضر اجتماعات هيئة المشورة العلمية والتكنولوجية الدكتورة أميرة السيد مستشار البيئة وتغير المناخ بوزارة الطيران المدنى وعضو الفريق التفاوضي المصري في مجال الطيران المدني خلال مؤتمر المناخ والمهندس عبد الغفار السيد ممثل مصر بلجنة حماية البيئة بمنظمة الإيكاو .

وقد استعرضت الهيئة أراء ووجهات نظر الدول الأعضاء بالإيكاو بشأن ما تتضمنه بنود التقرير،، وكان لجمهوريةمصر العربية ممثلة فى وزارة الطيران المدنى دوراً فعالاً فى تقريب وجهات النظر والوصول إلى مخرجات مبدئية مهمة تُرضى الدول الأعضاء من خلال المشاورات والمباحثات غير الرسمية ومن ثمَّ عرضها على الجلسة العامة النهائية لاعتمادها وإعلانها في النتائج النهائية لمؤتمر المناخ، كما ستسهم هذه النتائج فى عدم تحميل أعباء إضافية على الدول الأعضاء وتحقيق المصالح المشتركة في مجال الطيران حيث تختص المنظمة الدولية للطيران المدني بوضع السياسات والقواعد والتشريعات الدولية الخاصة بمجال صناعة الطيران بما يحقق مصالح الدول الأعضاء بالمنظمة.