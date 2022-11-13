وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومساعديهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - عقد السيد سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اجتماعاً مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومساعديهم، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماع على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في شتى المجالات، وتطلع مصر إلى مواصلة تعزيزها على مختلف المستويات. ونوه الوزير شكري في هذا الصدد بما شهدته قمة المناخ من تفاعل كبير بين الجانبين من خلال سلسلة من اللقاءات الرسمية على العديد من المستويات، وعلى رأسها لقاء القمة الذي جمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد چو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وفد مجلس الشيوخ الأمريكي حرص من جانبه على الإشادة بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ وقدرتها على استضافة هذا الحدث الضخم، وهو ما يتطلعوا معه إلى المساهمة في إنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المأمولة التي تحقق أهداف عمل المناخ الدولي. كما أشاروا إلى إدراكهم للطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأمريكية ودور مصر الرائد في المنطقة والممتد على مدار سنوات، وخاصةً فيما يتعلق بتعزيز السلام والاستقرار الاقليمي. وتناول الاجتماع في هذا السياق عددا من القضايا المطروحة على الساحة الدولية وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات اقتصادية.