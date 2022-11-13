وقفة دعم للدولة والرئيس السيسى من ساحة الأمم المتحدة فى جنيف (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - وجاءت الوقفة تزامنًا مع مؤتمر المناخ كوب 27 المنعقد حاليا فى مدينة شرم الشيخ، ومقرر أن ينتهى فى الثامن عشر من الشهر الجارى.

ورفع أبناء الجالية علم مصر أمام مقر الأمم المتحدة، معربين عن رفضهم التام لأى محاولة لإخراج قمة المناخ عن هدفها الأصلى.

وشارك فى الوقفة التضامنية رجال، ونساء، وأطفال، وشيوخ، حاملين علم مصر، ومعربين عن انتمائهم الشديد لوطنهم.

وأكد أحد المشاركين أن المصريين يعرفون جيدا الهدف من وراء دعوات الجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أن مصر محفوظة بأمر الله، ومشيدا بالمشروعات القومية التى غيرت من مصر خلال الـ 8 سنوات الماضية.