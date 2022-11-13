مستشفى دمنهور التعليمى ينجح فى زراعة كبد لمريضة تبلغ من العمر 55 عاما

جدة - نرمين السيد - نجح فريق الجراحة بمستشفى دمنهور التعليمى، فى زراعة كبد للحالة رقم 11 لمريضة تبلغ من العمر 55 عاما، حيث كانت تعانى من فشل كبدى مزمن وجلطه بالوريد البابى واستسقاء بالبطن.





وتم عرض المريضة على عيادة زرع الكبد، وإنهاء إجراءات الزرع، وتبرع ابنها بفص من الكبد، تحت إشراف الدكتور إبراهيم مروان، ومدير عام المستشفى ومدير البرنامج الدكتور أسامة البلكى. وتم إجراء العملية يوم 11-11-2022، ليعبر فريق العمل عن جزء بسيط لحبهم لوطنهم الغالى، وأصروا على تحضير وإجراء حالة زراعة الكبد فى هذا اليوم، ليثبتوا للعالم أن مصر ثابتة لا تهتز وأن المصريين الشرفاء المخلصين مصطفين بجانب بلدهم للارتقاء والرقى بها. يأتى ذلك استمرارا لاستراتيجية تطوير الخدمات الطبية والتى تنتهجها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية داخل وحداتها فى ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقضاء على قوائم الانتظار، وتحقيقا لدور هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية فى تقديم خدمة طبية بأعلى المستويات، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة.

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