جدة - نرمين السيد - نظمت مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ كلية الطب البيطرى، ندوة بعنوان «تعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، بمشاركة الدكتور أحمد سليم، عضو مؤسسة حياة كريمة، وإسلام طه، معاون المحافظ لشؤون الاستثمار، والدكتور ماهيتاب كساب، عضو مؤسسة حياة كريمة، وإشراف الدكتور رشدى شوقى العدوى، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث - منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.





جاء ذلك، بحضور الدكتور إسماعيل إبراهيم، عميد كلية الطب البيطرى، الدكتور شوقى عبد الهادى، عميد الكلية السابق، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وحضور طلاب من مختلف الفرق الدراسية. ورحب الدكتور إسماعيل إبراهيم، عميد الكلية، بالحضور، لافتا إلى أن الندوة تستهدف نشر ثقافة العمل التطوعى بين شباب الكلية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التى يتم تنفيذها بمختلف القرى والمراكز بمحافظات الجمهورية؛ بجانب منحهم فرصة للتطوع والمشاركة فى المشروع القومى «حياة كريمة». وتحدث المشاركون، عن التعريف بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» لطلاب كلية الطب البيطرى، وإطلاعهم على الجهود التنموية المبذولة، مؤكدين أن المبادرة تعد أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر، والذى يهدف إلى إحداث تغيير جذرى فى حياة المواطنين الأكثر احتياجا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «حياة كريمة» تنظم ندوة بجامعة كفر الشيخ عن تعزيز جهود العمل التطوعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.