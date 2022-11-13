محافظ جنوب سيناء: التأمين الصحى الشامل نقلة نوعية فى الخدمات الطبية

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولى بنطاق مستشفى شرم الشيخ الدولى التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء.





يأتى ذلك استجابًة لمطلب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لضمان تيسير خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد لمواطنى محافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وأكد خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أهمية إنشاء وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولى بنطاق مستشفى شرم الشيخ الدولى، لتنفيذ معايير منظومة التأمين الصحى الشامل التى ترتكز على خدمات الرعاية الصحية الأولية، كنواة للمنظومة، والإحالة منها إلى المستويات الأعلى من الخدمة الثانوية والثالثية بالمستشفيات.

وأضاف أن وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولى تضمن تيسير حصول عدد كبير من منتفعى التأمين الصحى الشامل بنطاق مستشفى شرم الشيخ الدولى، والأحياء المجاورة "الهضبة، حى النور، نعمة، شمال نعمة، نبق"، بخلاف قاطنى الرويسات على خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتمتع بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأكد فودة، أن مشروع التأمين الصحى الشامل يمثل نقلة نوعية فى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمواطنى محافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن ثمار نجاح التطوير فى قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة نتيجة تنفيذ المشروع سيوفر خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة لأبنائها، مُثمنًا جهود هيئة الرعاية الصحية واستجابتها السريعة لتيسير حصول مواطنى جنوب سيناء على الخدمات والرعاية الصحية بكل سهولة ويُسر، وموجهًا الشكر للدكتور أحمد السبكى على المجهودات المبذولة لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولى، لتيسير حصول منتفعى التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء على الخدمات والرعاية الصحية الأولية اللازمة لهم بكل سهولة ويُسر، مشيرًا إلى أهمية ذلك باعتبار خدمات الرعاية الصحية الأولية حجر الأساس بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتقدم 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمنتفعين، مما يضمن التشغيل الأمثل للمستشفيات طبقًا لنظم الصحة العالمية.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكى، جهود خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ودعمه المستمر لنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، ومتابعته الميدانية والمستمرة والجهاز التنفيذى بالمحافظة لتذليل كافة المعوقات نحو استكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظة على أعلى مستوى.

ولفت السبكى، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة على 31 منشأة صحية، تشمل 23 مركز ووحدة طب أسرة و8 مستشفيات، لافتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 96% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بمنظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء.

تجدر الإشارة، إلى أن هذا الافتتاح جاء عقب اجتماع الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، وضمان تمتع منتفعى التأمين الصحى الشامل بخدمات المنظومة بكل سهولة ويُسر.

حيث إنه كان قبل افتتاح وحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولى كان يتعين على المواطن الراغب فى الخدمة الصحية بالأحياء سالفة الذِكر الحصول على خطاب للإحالة من مركز صحة أسرة الرويسات للحصول على الخدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولى، ولكنه بعد إنشاء الوحدة تم تيسير حصول منتفعى التأمين الصحى الشامل بهذه الأحياء على الخدمات والرعاية الصحية، والتمتع بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.