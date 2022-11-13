انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة.. الأهلي يتخلى عن صفقته الجديدة في الانتقالات الشتوية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي إبراهيم فايق، أن النادي الأهلي يفكر في إعارة اللاعب مصطفي سعد ميسي القادم من فريق سيراميكا كيلوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل اكتساب خبرات بشكل أكبر خاصة وأنه سنه ما يزال صغيرا، إضافة إلى أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالأهلي استقر على التشكيل الأساسي للفريق.

وأضاف فايق خلال تصريحاته ببرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2، أن ” النادي الاهلي يفكر في إعارة مصطفي سعد ميسي خلال الانتقالات الشتوية القادمه لكن هي فكرة محل طرح فقط دون اتخاذ قرار حتي الوقت الحالي ولكن من الممكن ان يخرج خصوصا بعد استقرار كولر المدير الفني علي التشكيل”.

مصطفي سعد الشهير بميسي

تجديد عقد محمد هاني وعودة متولي

وعن الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية حول عدم تجديد الأهلي عقد اللاعب محمد هاني في ظل عدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي للفريق من بداية الموسم، قال فايق في تصريحاته: “لن ينتهي عقد محمد هاني الموسم الحالي وانما سنيتهي العام المقبل اي وبالتالي لم يحدث تجديد في التعاقد حتي الوقت الحالي”.

وبالنسبة للاعب محمود متولي وموعد عودته من الإصابة، قال “الاهلي يركز ويكثف خطة علاج متولي ولكن دون تسرع ووفق منهج علمي استعدادا لعودته سريعا من الاصابة التي لاحقته “.

وكان اللاعب محمود متولى قد تعرض لإصابة عبارة عن مزق في العضلة الخلفية أثناء تواجده مع معسكر المنتخب الوطني والذي يستمر حتى مباراة المنتخب مع نظيره البلجيكي في إطار استعدادات مصر للمرحلة المقبلة، واستعداد بلجيكا لكأس العالم التي ستقام يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 من ديسمبر المقبل.

ويلعب المنتخب الوطني مباراة بلجيكا عصر يوم الجمعة المقبل 18 من نوفمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتكون منقولة على قناة أون تايم سبورت.