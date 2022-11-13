وفد الكونجرس الأمريكى يزور جناح وزارة الثقافة بالمنطقة الخضراء بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تفقد وفد الكونجرس الأمريكى، المشارك فى قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، جناح وزارة الثقافة بالمنطقة الخضراء، إذ حرص الوفد على اقتناء عدد من منتجات المعرض، وتناقشوا مع العارضين والفنانين حول أسلوب وتقنيات إنتاج الحرف التراثية.





وذكرت وزارة الثقافة، فى بيان اليوم، أن الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، زارت المعرض للمرة الثانية، واقتنت عددا من منتجات أخميم، مؤكدة أنها تدرك جيدا قيمة منتجات الحرف الترثية المصرية، وتفردها وسط العالم.

واستمرت الفعاليات الفنية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرق الفنون الشعبية التابعة لها، التى تشهد حضورا وتفاعلا مكثفا من ضيوف مصر بقمة المناخ.

وعلى مسرح الجرين زون، قدم الفنان عامر التونى وفرقته المولوية عددا من الموشحات والابتهالات والمدائح، وتم استعراض كافة الأشكال الاحتفالية للطرق الصوفية فى مصر، والتى تستخدم القوالب الموسيقية الدينية المختلفة، حيث تعتمد على تقديم التراث المولوى المصرى على الساحة العالمية ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية.

وبالممشى السياحى بخليج نعمة، قدمت 8 فرق للفنون الشعبية، تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ديفيليه ورقصات من التراث المصرى، جسدت خلالها تراث عدد من المحافظات المصرية، وهى فرق: الحرية، الشرقية، أسوان، بورسعيد، العريش، الإسماعيلية، سوهاج، التنورة للفنون التراثية.