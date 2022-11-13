رئيس وزراء بوروندى: استضافة مصر cop27 يعكس التقدير الدولى لمكانتها

جدة - نرمين السيد - وسلم السفير المصرى، رئيس الوزراء البوروندى رسالة التهنئة الموجهة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، وتمنياته بالتوفيق لنظيره البوروندى، التى تضمنت التأكيد على تميز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وإيلاء الاهتمام المصرى لسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة.

كما قدم السفير المصرى، عرضا متكاملا لرئيس الوزراء البوروندى عن تطور العلاقات المصرية البوروندية وبما فى ذلك تقديم أوجه الدعم المختلفة لخطة رئيس الجمهورية البوروندى التنموية والإصلاحية الشاملة والهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتقدم للشعب البوروندى الشقيق.

من ناحيته، أعرب رئيس الوزراء البوروندى، عن خالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء المصرى، على تهنئته المقدرة، مؤكدا على اعتزاز جمهورية بوروندى بعلاقاتها مع جمهورية مصر العربية، منوها بالدور المصرى المرموق والمشهود على الساحتين الدولية والإفريقية.

كما تقدم رئيس الوزراء البوروندى بخالص التهنئة على النجاح الكبير الذى حققته مصر فى استضافة وتنظيم مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين والمنعقد حاليا فى شرم الشيخ cop27.

وأشار المسئول البوروندى إلى أن استضافة وتنظيم مصر لهذا المحفل الدولى المهم إنما يعكس الاعتراف والتقدير الدولى الكبير للدور والمكانة المصرية المقدرة عالميا.

وأشاد رئيس الوزراء البوروندى الجديد بإيلاء فائق الاهتمام المصرى بالجوانب الموضوعية للمؤتمر، مثنيا على المبادرات المصرية المختلفة والتى تؤكد بوضوح على الحرص المصرى على إثارة شواغل الدول النامية وفى مقدمتها الدول الإفريقية بشأن قضايا المناخ المختلفة.

ونوه فى هذا السياق بتأييد جمهورية بوروندى الرسمى لكافة المبادرات الموضوعية المصرية المطروحة خلال مؤتمر المناخ.