نائلة جبر: تغيرات المناخ تدفع بزيادة معدلات النزوح والهجرة

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إنه من المهم الاعتراف بتغير المناخ كسبب للنزوح والهجرة مما يساهم فى زيادة مخاطر تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص.





جاء ذلك خلال حلقة نقاش حول العلاقة بين تغير المناخ والتنقل البشرى وأساليب معالجة مخاطر الحماية فى سياق تغير المناخ، والتى عقدت فى جناح الأمم المتحدة بالمنطقة الزرقاء فى COP 27 المنعقد بشرم الشيخ ونظمتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM) فى مصر بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM & TiP).

وأدار الجلسة "مانويل بيريرا"، رئيس قسم الهجرة وتغير المناخ والحد من المخاطر البيئية بالمنظمة الدولية للهجرة وتحدث فى الجلسة: السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسفيرة نيفين الحسينى، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، وكارلوس أوليفر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، وجيريمى هوبكنز ممثل اليونيسف فى مصر، ورانيا أحمد، نائب المدير الإقليمى للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب بيان المنظمة الدولية للهجرة فى القاهرة.

وأوضح "كارلوس أوليفر كروز"، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، أنه من الضرورى الاعتراف بأن التنقل البشرى مرتبط بأخطار المناخ ومعالجته بشكل جيد على جميع المستويات من خلال سياسات مخصصة لتغير المناخ والهجرة، وأن ومن أولويات المنظمة فى مصر، التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة والكيانات المختلفة لمساعدة المتضررين من تغير المناخ وتقليل تأثير تغير المناخ والتدهور البيئى قدر الإمكان.

وتابع: سيكون أحد مجالات تركيز المنظمة هو توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص للعمل على الوظائف الخضراء وغيرها مما سيكون له تأثير إيجابى على المستفيدين.

وأكدت السفيرة نائلة جبر، أنه من المهم الاعتراف بتغير المناخ كسبب للنزوح والهجرة مما يساهم فى زيادة مخاطر تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص وهذا ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية [2016-2026]"، مشيرة إلى إن العوامل البيئية تعتبر أحد العوامل الستة التى تؤثر على الهجرة.

وقالت السفيرة نيفين الحسينى: "نحن بحاجة إلى تسليط الضوء على الحاجة الملحة للاعتراف بالصعوبات المرتبطة بقياس تأثير تغير المناخ على التنقل البشرى.. إن الطبيعة المعقدة لهذه القضية ناتجة عن حقيقة أن كل من الهجرة وتغير المناخ هما ظاهرة متعددة الأسباب".

وأضافت: "العوامل المناخية يمكن أن تؤثر على قرار أو ضرورة الهجرة داخليًا أو خارجيًا".

من جانبه قال "جيريمى هوبكنز" ممثل اليونيسف فى مصر: "إن الخيارات التى نتخذها اليوم هى التى ستحدد ما إذا يمكننا بالفعل من تمكين الشباب فى المستقبل".

وتابع: "تنغلق نافذة الاستعداد لتأثيرات تغير المناخ بسرعة، ولكن إذا أعطينا الأولوية لبعض الإجراءات العاجلة مع الأطفال والمراهقين والشباب، يمكننا أن نأمل فى تحقيق نتائج لجميع الشباب ومجتمعاتهم والبلدان الآن وفى مستقبل".

وقالت رانيا أحمد، نائبة المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: "إن تأثير تغير المناخ وزيادة مخاطر الكوارث على النزوح غالبًا ما يكون محددًا للغاية، ومن الضرورى فى هذا المؤتمر التأكد من تطلعات السكان المتضررين وتقديم حلول طويلة الأجل".