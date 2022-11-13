الأمم المتحدة تدعم مبادرة مصر لتحسين نوعية الزراعة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) مبادرة جديدة للأغذية والزراعة من أجل التحول المستدام تعرف باسم فاست أو FAST، لتحسين كمية ونوعية مساهمات تمويل المناخ لتحويل الزراعة والأنظمة الغذائية بحلول العام 2030.





ويوضح الفيديوجراف أن الزراعة والغذاء أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية مشيرا إلى إعلان منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) دعمها للمبادرة. وتهدف المبادرة إلى العمل على عزل الكربون بالتربة والنباتات وتعزيز التكيف والمرونة والمساعدة فى تكييف الزراعة مع تغير المناخ وجعلها أكثر مقاومة ومعالجة الأغذية المهدرة والمسؤولة عن 8% من الانبعاثات عالميا.

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