جدة - نرمين السيد - قالت وزارة القوى العاملة، إن شركة كيما للصناعات الكيماوية بأسوان، تشهد حالة من الاستقرار، مؤكدة حرص العاملين على مواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج، بعد نجاح "مفاوضة جماعية" شاركت فيها مديرية القوى العاملة بالمحافظة مع كافة الأطراف المعنية، حفظت من خلالها الحقوق المشروعة لـ2000 عامل، وحققت الحوار المجتمعى بين "الإدارة" و"ممثلى العمال"، ونتج عنها صرف 18 شهراً لكل عامل، بحد أدنى 6000 جنيه.





وجاء فى بيان صحفى اليوم الأحد أنه بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، تابعت مديرية القوى العاملة بأسوان برئاسة أحمد عزازى، ميدانياً عملية سير العمل والإنتاج داخل الشركة. وقال "عزازى" إن العاملين بالشركة من "الإدارة" و"النقابة" تقدموا فى خطابات رسمية، بالشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على توجيهاته ومتابعته للمزيد من توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تحقق مصالح كافة الأطراف، فى إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن فى علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل. وأضاف أن وفداً من "المديرية" زار الشركة استكمالاً للمتابعة بعد عملية التفاوض التى جرت مع ممثلى العمال من النقابة، وإدارة الشركة، بالتنسيق المباشر مع وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت، والتى أدت إلى الوصول إلى اتفاق يرضى كافة الأطراف، مؤكدا استمرار العمل والإنتاج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: صرف 18 شهرا للعاملين بـ «كيما أسوان» بعد تدخل الوزارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.