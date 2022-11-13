الإنتاج الحربى: أنتجنا الأتوبيس الكهربائى لنقل ضيوف قمة المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن استضافة مصر لمؤتمر قمة تغير المناخ "COP27" تأتى فى ظروف إستثنائية تحاول جميع دول العالم خلالها مواجهة تداعيات جائحة كورونا والتوترات السياسية والتحديات الاقتصادية الأخيرة.





وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربى، فى تصريحات، أنه على الرغم من ذلك فقد تضافرت الجهود لإنجاح هذا المؤتمر الهام وإحرازه التقدم المنشود الذى يليق بمكانة مصر، مشددا على أهمية دور المواطنين من خلال اتباع السلوكيات الإيجابية للتقليل من الانبعاثات وتخفيف آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

واستعرض وزير الإنتاج الحربى، أبرز جهود وزارة الإنتاج الحربى لتنفيذ عدد من المشروعات التى تساهم فى دعم توجهات الدولة نحو مواجهة تغير المناخ وزيادة جهود التكيف وإرساء دعائم نظام بيئى متكامل ومستدام، موضحا أن الوزارة شاركت فى استعدادات استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" وذلك من خلال الأتوبيس الكهربائى "SETIBUS" الذى يستخدم على مدار فترة انعقاد المؤتمر لانتقالات الضيوف والمشاركين وهو الأتوبيس الذى يتم إنتاجه بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المحلية وهى شركة صناعة وسائل النقل "MCV" وذلك بنسبة تصنيع محلى تصل لأكثر من 60%.

وأوضح أنه تم المشاركة بـ(110) أتوبيس كهربائى فى مؤتمر تغير المناخ، مضيفا أن الوزارة تعاونت مع محافظة جنوب سيناء لتنفيذ مشروع أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ فى إطار الاستعداد لاستضافة مصر للمؤتمر لتصبح الحديقة متنفسا حيويا يعكس الوجه الحضارى للمدينة وتساهم فى تحويلها إلى مدينة خضراء بالإضافة إلى كونها وجهة ثقافية ترفيهية.

ولفت وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أنه من ناحية أخرى تم التعاون مع المهندس زياد عمران صاحب الابتكار العالمى فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع شركة "نالكو" الأمريكية من أجل تطوير نظام المعالجة بأحواض الأكسدة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة شرم الشيخ وذلك بالتنسيق ﻣﻊ وزارتى الإسكان والبيئة ومحافظة جنوب سيناء، مضيفا أنه تم تطوير نظام المعالجة باستخدام مادة "البيوريت" والتى تعتبر أحدث التقنيات العالمية المستخدمة فى معالجة مياه الصرف الصحى، لافتا إلى أن هذا التطبيق يعد الثانى فى مصر لاستخدام هذه المادة حيث سبق أن تم الاستعانة بتلك المادة الحديثة فى محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقرية بلانة بمحافظة أسوان والتى كان لها نتائج ممتازة كانت الدافع وراء التوسع فى تطبيقها بالمزيد من المحطات.

ونوه إلى أنه بخلاف مشاركة الوزارة فى تنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة بعقد قمة المناخ بشكل مباشر؛ فإن وزارة الإنتاج الحربى حريصة من جانب آخر على تنفيذ عدة مشروعات أخرى تساهم فى تنفيذ خطة الدولة المصرية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وفى هذا الصدد تساهم الوزارة فى تنفيذ خطط التوسع فى مجال النقل الأخضر من خلال مشروع تحويل عدد (2262) أتوبيس نقل عام بمحافظتى القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلا فى شركة "الجيوشى"، إضافة إلى التعاون مع إحدى الشركات الإماراتية لإنتاج السيارات الـ"بيك أب" التى تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعى والبنزين).

وأشار إلى تنفيذ مشروعات التحول لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال إنتاج منظومات وألواح الطاقة الشمسية، إلى جانب كونها واحدة من أهم الجهات القائمة على تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة لما للوزارة من خبرة ممتدة فى هذا المجال على مدار أكثر من عشرين عاما مضت ويعد من أبرز المشروعات التى تنفذها فى هذا المجال بالفترة الحالية مشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بنطاق محافظة الجيزة بطاقة (1200) طن يوم لإنتاج كهرباء 30 ميجاوات ساعة.

وأضاف أن الوزارة فى ذات السياق تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التى تساهم فى تنويع مصادر المياه وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة والحفاظ عليها فى ضوء التوجيهات الرئاسية الخاصة بتكامل إستراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه لذا سعت وزارة الإنتاج الحربى لإمتلاك الإمكانيات والقدرات لتنفيذ تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى وذلك من خلال التعاون مع شركات عالمية متخصصة، وتسعى الوزارة إلى تعميم مشروع الاستفادة من المياه الرمادية الناتجة عن الصرف الصحى الذى لا يحتوى على نسبة عالية من المواد العضوية واستخدامها فى أعمال الرى وإعداد الخرسانات وغسيل السيارات وإطفاء الحرائق، كما تشارك الوزارة فى مشروعات تبطين الترع بمختلف محافظات الجمهورية والذى يعد مشروعا حيويا نظرا لما يحققه من مساهمات فى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بإنتاج موفرات المياه الذكية وعدادات المياه مسبوقة الدفع والذكية التى تساهم فى ترشيد إستهلاك المياه.

وصرح بأنه يتم عقد ندوات توعوية للعاملين والعاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة حول حماية البيئة وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه خلال شهر نوفمبر الجارى تم توقيع عقدى اتفاق بين وزارات (التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضى، الإنتاج الحربى) لتوريد نحو 5 ملايين شجرة مستهدف زراعتها بالمحافظات وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنفيذ مبادرة تستهدف زراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات لتحسين نوعية الهواء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

ولفت إلى أن كل الجهود التى بذلتها الوزارة لتنفيذ كل هذه المشروعات جاءت فى إطار الشراكة الإستراتيجية مع مختلف مؤسسات الدولة ومنها شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية فى إطار إيمان الوزارة بأهمية التكامل لتحقيق النجاح، مشيدا بالمجهود المبذول من كل الجهات المعنية والذى يصل إلى حد الإعجاز فيما يتعلق بتحقيق معدلات أداء بهذا الكم والكيف للانتهاء من مختلف المشروعات والفعاليات المرتبطة بعقد "COP27" وذلك فى غضون شهور قليلة فى ضوء دعم ورعاية رئيس الجمهورية.