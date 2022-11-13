خلال COP27.. الطيران تشارك فى اجتماعات هيئة المشورة التابعة للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد -

وتناقش الاجتماعات تقارير المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو"، بشأن وقود الطائرات والانبعاثات الكربونية وخاصة المتعلقة بالبند الخاص بالهدف العالمى الطموح لقطاع الطيران المدنى والمتمثل فى الوصول إلى صفر انبعاثات 2050، ونظام معادلة وخفض الانبعاثات فى مجال الطيران المدنى الدولى واستخدام وقود الطائرات المستدام الذى يعد فى مقدمة اهتمامات صناعة النقل الجوى.

يأتى ذلك فى ضوء اهتمام وزارة الطيران المدنى بملف حماية البيئة والحفاظ عليها والحد من الإنبعاثات الكربونية كونه هدفا رئيسا ضمن الأهداف الاستراتيجية التى تحقق التنمية المستدامة.

وحضر اجتماعات هيئة المشورة العلمية والتكنولوجية الدكتورة أميرة السيد مستشار البيئة وتغير المناخ بوزارة الطيران المدنى وعضو الفريق التفاوضى المصرى فى مجال الطيران المدنى خلال مؤتمر المناخ والمهندس عبد الغفار السيد ممثل مصر بلجنة حماية البيئة بمنظمة الإيكاو.

واستعرضت الهيئة أراء ووجهات نظر الدول الأعضاء بالإيكاو بشأن ما تتضمنه بنود التقرير،، وكان لجمهوريةمصر العربية ممثلة فى وزارة الطيران المدنى دورا فعالا فى تقريب وجهات النظر والوصول إلى مخرجات مبدئية مهمة ترضى الدول الأعضاء من خلال المشاورات والمباحثات غير الرسمية ومن ثم عرضها على الجلسة العامة النهائية لاعتمادها وإعلانها فى النتائج النهائية لمؤتمر المناخ.

كما ستسهم هذه النتائج فى عدم تحميل أعباء إضافية على الدول الأعضاء وتحقيق المصالح المشتركة فى مجال الطيران حيث تختص المنظمة الدولية للطيران المدنى بوضع السياسات والقواعد والتشريعات الدولية الخاصة بمجال صناعة الطيران بما يحقق مصالح الدول الأعضاء بالمنظمة.