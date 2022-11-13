بالصور ..”القوى العاملة” في جولة ميدانية بـ ”كيما اسوان”:العمل مٌستَمِر ومُستَقِر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن حالة الإستقرار بشركة كيما للصناعات الكيماوية بأسوان،ونقلت حرص العاملين على مواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج،بعد نجاح "مفاوضة جماعية"شاركت فيها مديرية القوى العاملة بالمحافظة،مع كافة الاطراف المعنية ،حفظت من خلالها الحقوق المشروعة لـ2000 عامل،وحققت الحوار المجتمعي بين "الإدارة" و"ممثلي العمال"،ونتج عنها صرف 18 شهراً لكل عامل،بحد أدنى 6000 جنيه..وجاء في بيان صحفي اليوم الأحد أنه بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،تابعت مديرية القوى العاملة بأسوان برئاسة أحمد عزازي،ميدانياً عملية سير العمل والانتاج داخل "الشركة" .

وبحسب "الببان الصحفي" قال تقرير "عزازي" إلى "الوزارة"، أن العاملين بالشركة من "الإدارة" و" النقابة" تقدموا في خطابات رسمية، بالشكر والتقدير لوزير القوى العاملة علي توجيهاته ومتابعته للمزيد من توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تحقق مصالح كافة الأطراف،في إطار حرص "الوزارة" على تحقيق التوازن في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..واضاف"عزازى" ، ان وفداً من "المديرية" زار الشركة ،استكمالاً للمتابعة بعد عملية التفاوض التي جرت مع ممثلي العمال من النقابة، وإدارة الشركة، بالتنسيق المباشر مع وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت، والتى أدت إلى الوصول إلي إتفاق يرضي كافة الأطراف،مؤكدا استمرار العمل والانتاج.