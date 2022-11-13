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”القوى العاملة”: تدريب المهنى بوحدة التدريب المتنقلة بالمنوفية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية ، بشأن متابعة الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بزاوية الناعورة مركز الشهداء،على مهنة التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات ، وذلك ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك " والمبادرة الرئاسية ر حياة كريمة"..

وأوضح سعد عبدالحميد عبدالرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره للوزارة ، انه تم تنفيذ 2 دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل ، وذلك بواقع 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة ، و60 ساعة تدريبية على مهنة التوصيلات الكهربائية، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

واضاف مدير المديرية ، أن المديرية مستعدة لتلقى طلبات الشباب الراغب في الحصول على فرصة تدريب مجانية على المهن التى توفر برامج تدريبية عليها وفق خطة التدريب المهنى للعام 2022 – 2023 من خلال مراكز التدريب الثابتة الموجودة او بإدارة التدريب بالمديرية .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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