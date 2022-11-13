”القوى العاملة”: تدريب المهنى بوحدة التدريب المتنقلة بالمنوفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية ، بشأن متابعة الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بزاوية الناعورة مركز الشهداء،على مهنة التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات ، وذلك ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك " والمبادرة الرئاسية ر حياة كريمة"..

وأوضح سعد عبدالحميد عبدالرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره للوزارة ، انه تم تنفيذ 2 دورة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل ، وذلك بواقع 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة ، و60 ساعة تدريبية على مهنة التوصيلات الكهربائية، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

واضاف مدير المديرية ، أن المديرية مستعدة لتلقى طلبات الشباب الراغب في الحصول على فرصة تدريب مجانية على المهن التى توفر برامج تدريبية عليها وفق خطة التدريب المهنى للعام 2022 – 2023 من خلال مراكز التدريب الثابتة الموجودة او بإدارة التدريب بالمديرية .