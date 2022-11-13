جدة - نرمين السيد - ذكرت جامعة القاهرة، أن عددا من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجامعات والوفود الأجنبية المشاركة فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المقام حاليا فى شرم الشيخ، توافدوا على معرض جامعة القاهرة ضمن جناح الابتكار الأخضر والذى يقام فى المنطقة الخضراء، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك للتعرف على مساهمات جامعة القاهرة فى الحد والتكيف مع التغيرات المناخية.





وأضافت الجامعة -فى بيان اليوم الأحد- أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زارت جناح الجامعة بالمؤتمر واستمعت إلى شرح من الدكتور عبد الله صبحى، الأستاذ بكلية الزراعة، عن فكرة المشروع المشارك وأهميته والحلول التى يقدمها من خلال تقنيات لا تتسبب فى أى أضرار بيئية فى أثناء مراحل الإنتاج والتشغيل مما يساهم فى الحد من الانبعاثات الضارة. واستقبل الدكتور محمد سامى عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية والبيئة، العديد من الزوار وضيوف المؤتمر من الوفود الأجنبية الذين حرصوا على زيارة معرض جامعة القاهرة والتعرف على آليات عمل مشروع تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية. جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تشارك بفاعلية فى مؤتمر قمة المناخ Cop27 فى إطار التوجه العالمى وفى ضوء رؤية مصر 2030 والتى تشمل الاهتمام بكافة محاور التنمية المستدامة وعلى رأسها مواجهة الآثار المناخية المترتبة على التغير المناخى، وافتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، معرض جامعة القاهرة فى جناح الابتكار الأخضر ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توافد وزراء ومسؤولين ووفود أجنبية على معرض جامعة القاهرة بـCOP27 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.