وزير الإنتاج الحربى: حريصون على تنفيذ مشروعات الدولة لمواجهة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، إن قضية تغير المناخ تأتى على رأس التحديات التى تواجه العالم حاليا، لذلك وضعت مصر تلك القضية فى أولويات جهودها التى تستهدف الحفاظ على أمنها المائى والغذائى والاقتصادى وتحقيق أهدافها التنموية بما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتقليل الانبعاثات مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ.





وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربى حريصة على تنفيذ مختلف المشروعات التى تساهم فى دعم توجهات الدولة نحو مواجهة تغير المناخ، موضحا أن الوزارة تشارك بكل فخر بإجراءات استضافة مصر للدورة 27 من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"؛ وذلك من خلال الأتوبيس الكهربائى "SETIBUS" الذى يستخدم لانتقالات الضيوف والمشاركين خلال انعقاد المؤتمر فى الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ، وهو الأتوبيس الذى يتم إنتاجه داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المحلية وهى شركة صناعة وسائل النقل "MCV" وذلك بنسبة تصنيع محلى تصل لأكثر من 60%.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أنه يتم المشاركة بعدد 110 أتوبيسات كهربائية فى مؤتمر تغير المناخ فى ضوء توقيع عقد اتفاق مشترك بين وزارتي الإنتاج الحربى والتنمية المحلية مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة لشراء 70 أتوبيسا كهربائيا وكذا عقد الاتفاق المشترك بين الوزارتين مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لشراء 40 أتوبيسا كهربائيا محلى الصنع بمواصفات وجودة عالمية.

ولفت الوزير محمد صلاح إلى أن مصر معنية بملف الحفاظ على البيئة عبر تحقيق التنمية المستدامة بالمشروعات الخضراء ومنها إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، مضيفا أن التنمية المستدامة تعنى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال الحفاظ على استمرارية تلك الموارد.

وأوضح أن "COP27" يثبت ريادة مصر وقدرتها على تنظيم هذا النوع من المؤتمرات الهامة حيث قامت الدولة المصرية ببذل أقصى جهد ممكن حتى تقدم المؤتمر بأفضل صورة وقامت بتهيئة كل الإمكانيات المطلوبة للنجاح وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم أجمع بسبب التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة وتداعياتها على أمن الطاقة والاقتصاد العالمى.