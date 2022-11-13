أمريكا وألمانيا يضعان خطة لتسريع انتقال مصر نحو الطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الالكترونى، اليوم الأحد أن الولايات المتحدة وألمانيا التزمتا بحشد أكثر من 250 مليون دولار من الموارد لدعم نشر 10 جيجاوات من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية مع إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من توليد الغاز الطبيعى غير الفعال.

وأفادت بأن البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير يعمل على تنسيق هذا المشروع، لافتة إلى التزام مصر بتعزيز مساهمتها المحددة وطنيا من خلال مضاعفة حصتها من الطاقة المتجددة بمقدار أربع مرات إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030.

ووفقا للبيان، التزمت مصر بتبنى استراتيجية طموحة طويلة الأجل لعام 2050 بهدف استكشاف تحقيق الهدف المتمثل فى تحقيق صافى صفر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وبدء الانطلاق بتطوير الهيدروجين الأخضر.

وأشارت الخارجية الأمريكية فى بيانها إلى أن مصر ستخطط كذلك لتوسيع نطاق استخدام المركبات عديمة الانبعاثات ووسائل النقل العام المستدام وغيرها من الحلول لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من وسائل النقل.

والتزمت الولايات المتحدة ومصر وألمانيا، بحسب البيان، بالتعاون فى خفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع النفط والغاز فى مصر.

ووفقا للخارجية الأمريكية، تحقق هذه الالتزامات فوائد مناخية كبيرة من خلال تقليل انبعاثات قطاع الطاقة فى مصر بنحو الخمس وكذلك خفض تلوث غاز الميثان وتعزيز أمن الطاقة من خلال تحرير أكثر من مليارى متر مكعب من الغاز.

ويأتى تحسين المساهمات المحددة وطنيا والمعلن عنه فى مصر فى إطار المزيد من تحسينات المساهمة المحددة وطنيا من مصادر الانبعاثات الرئيسية منذ مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (COP27).