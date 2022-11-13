ابدأ.. امتداد تنموى لحياة كريمة «فيديوجراف»

جدة - نرمين السيد - تعتبر مبادرة «ابدأ»، امتدادا تنمويا لمبادرة حياة كريمة، وتجتمعان على هدف واحد وهو تحسين حياة المواطن، وإحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة.





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