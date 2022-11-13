«المشاط» تبحث التنسيق المصرى الأمريكى لدعم برنامج «نوفى» خلال مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والجهود التنموية المشتركة.. مشيدة بمساهمة الولايات المتحدة فى دعم تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج (نوفى).





جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية أليكسيا لاتورتو والوفد المرافق لها؛ لبحث ملفات التعاون المشترك والإجراءات المستقبلية لتعزيز جهود التعاون الإنمائى وآليات دعم برنامج (نوفى)، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

وقالت المشاط، إن برنامج (نوفى) يعد جزءا من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيا NDCS، حيث تم اختيار المشروعات التسعة ذات الأولوية ضمن البرنامج من إجمالى 26 مشروعا تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأضافت أن المشروع يوفر آليات تمويل متعددة بين التمويل المختلط والمنح ومبادلة الديون والدعم الفنى، وهو ما يعد رسالة قوية للتعاون متعدد الأطراف وأهميته فى تحفيز جهود التحول الأخضر، وأن مصر تقدم من خلاله مثالا ومنهجا متكاملا يضم الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتمويل العمل المناخى وتكرار نموذج مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، كما أنه يعد استمرارا لجهود المناخ والتنمية التى بدأتها مصر منذ عام 2014.

وناقش الجانبان العلاقات المصرية المشتركة مع مؤسسة صناديق الاستثمار فى المناخ (CIF)، وفوز الملف المصرى فى مبادرتها للاستثمار فى الطبيعة والمناخ ما يؤهلها لتكون من أوائل الدول المستفيدة من المبادرة من خلال الاستثمارات والتمويلات المناخية.

وأشارت إلى إمكانية عقد اجتماع افتراضى عقب قمة المناخ لمناقشة محاور التعاون المشترك لاسيما الدعم الفنى فيما يتعلق بالمشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج (نوفى).

ولفتت إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذى شارك فى إعداد والمباحثات بشأنه أكثر من 100 شريك تنموى ومؤسسة من القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح والتحالفات المناخية، مؤكدة أن الدليل يعزز وضع إطار متكامل للتمويل المناخى ويحدد كل دور من الأطراف ذات الصلة بما يحقق التمويل العادل.

من جهتها.. قالت مساعد وزير الخزانة الأمريكية، إن إصدار دليل شرم الشيخ العادل هو مبادرة هامة للغاية فى إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، منوهة بأن النسخة الحالية من المؤتمر ستكون نقطة تحول محورية على مستوى تعزيز العمل المناخى فى المجتمع الدولى.

يشار إلى أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا قد أعلنوا بيانا مشتركا وإعلانا سياسيا لدعم محور الطاقة ضمن برنامج (نوفى) بموجبه ستقدم الولايات المتحدة وألمانيا تمويلات إنمائية ميسرة ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة، وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أعلن - فى كلمته - أن ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى سيقدمون حزمة تمويل لمصر بقيمة 500 مليون دولار؛ لتسهيل انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة.

وعلى مدار العقود الماضية منذ عام 1978 شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطورات متتالية من خلال برامج التعاون الاقتصادى بين البلدين أتاحت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادى الشامل والمستدام فى مصر.