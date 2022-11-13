الأوقاف: مجالس الإفتاء تشهد إقبالا متميزا بجميع المحافظات

جدة - نرمين السيد - شهدت مجالس الإفتاء التى أطلقتها وزارة الأوقاف بالمساجد الكبرى بجميع المحافظات إقبالًا متميزًا من الراغبين فى تحصيل العلوم وإدراك المفاهيم الصحيحة خاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى، ويأتى ذلك فى إطار الدور الريادى التى تقوم به وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة.





وواصل العلماء والأئمة المتميزون والواعظات المتميزات المشاركون فى المجالس، رسالتهم فى الفتوى بالمساجد الكبرى، مؤكدين أن بناء الأوطان وحمايتها من أهم مقاصد الأديان.

وحذروا من الانسياق خلف مواقع الجماعات الإرهابية التى تعمل على نشر الأكاذيب والافتراءات وبث الشائعات، وعلينا جميعًا التصدى بكل قوة للعناصر الإرهابية المخربة، وأن نكشف كذبهم وافتراءهم وزيغهم وزيفهم وضلالهم.

وشددوا على أهمية عدم السماح للمفسدين بالنيل من وطننا أو أمننا واستقرارنا، وأن نعمل بكل ما أوتينا من قوة على مواصلة مسيرة البناء والتعمير، فديننا فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، ودين البناء والتعمير لا الإفساد ولا التخريب.

وفى سياق متصل، أقيمت قوافل دعوية لواعظات الأوقاف بالمساجد بمحافظتى الجيزة والبحيرة وسط إقبال كبير، وذلك فى إطار مبادرة (حق الوطن) لجميع مساجد مصر؛ بهدف تعزيز ثقافة حق الوطن، وحسن الولاء والانتماء له وضرورة الحفاظ عليه والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره.

وأكدت الواعظات أن كل ما يؤدى إلى البناء والتعمير وقوة الأوطان وصالح الإنسان هو من صميم مقاصد الأديان، فالدين فن صناعة الحياة والبناء لا الموت ولا الهدم، فكل ما يؤدى إلى البناء والتعمير وقوة الأوطان وصالح الإنسان هو من صميم مقاصد الأديان، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فذلك شرع الله (عز وجل).

وأضافت أن كل ما يؤدى إلى الهدم أو القتل أو الإفساد فى الأرض فلا علاقة له بالأديان ولا بالإنسانية أصلا، مؤكدات أن ديننا الحنيف حث على العمل على ما يحفظ النفس الإنسانية ويحييها.