وواصل العلماء والأئمة المتميزون والواعظات المتميزات المشاركون فى المجالس، رسالتهم فى الفتوى بالمساجد الكبرى، مؤكدين أن بناء الأوطان وحمايتها من أهم مقاصد الأديان.
وحذروا من الانسياق خلف مواقع الجماعات الإرهابية التى تعمل على نشر الأكاذيب والافتراءات وبث الشائعات، وعلينا جميعًا التصدى بكل قوة للعناصر الإرهابية المخربة، وأن نكشف كذبهم وافتراءهم وزيغهم وزيفهم وضلالهم.
وشددوا على أهمية عدم السماح للمفسدين بالنيل من وطننا أو أمننا واستقرارنا، وأن نعمل بكل ما أوتينا من قوة على مواصلة مسيرة البناء والتعمير، فديننا فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، ودين البناء والتعمير لا الإفساد ولا التخريب.
وفى سياق متصل، أقيمت قوافل دعوية لواعظات الأوقاف بالمساجد بمحافظتى الجيزة والبحيرة وسط إقبال كبير، وذلك فى إطار مبادرة (حق الوطن) لجميع مساجد مصر؛ بهدف تعزيز ثقافة حق الوطن، وحسن الولاء والانتماء له وضرورة الحفاظ عليه والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره.
وأكدت الواعظات أن كل ما يؤدى إلى البناء والتعمير وقوة الأوطان وصالح الإنسان هو من صميم مقاصد الأديان، فالدين فن صناعة الحياة والبناء لا الموت ولا الهدم، فكل ما يؤدى إلى البناء والتعمير وقوة الأوطان وصالح الإنسان هو من صميم مقاصد الأديان، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فذلك شرع الله (عز وجل).
وأضافت أن كل ما يؤدى إلى الهدم أو القتل أو الإفساد فى الأرض فلا علاقة له بالأديان ولا بالإنسانية أصلا، مؤكدات أن ديننا الحنيف حث على العمل على ما يحفظ النفس الإنسانية ويحييها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: مجالس الإفتاء تشهد إقبالا متميزا بجميع المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.