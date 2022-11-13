وزيرة البيئة: COP27 أظهر قدرتنا على تنظيم المؤتمرات العالمية

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ "COP27" أن المؤتمر استطاع أن يظهر بلدنا بصورة مختلفة وأن يظهر قدراتنا على تنظيم مثل هذه المؤتمرات العالمية بجانب العمل على تشجيع السياحة حيث يشهد المؤتمر مشاركة الآلاف فى المؤتمر بجانب تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وتنفيذ العديد من المشروعات التى ستوفر العديد من فرص العمل الفترة القادمة ويكفى شعور الفخر لدى كل مصرى بالإشادة من جميع الحاضرين بالتنظيم الرائع للمؤتمر.





وقالت فؤاد فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات المؤتمر، إن من ضمن الرسائل الهامة للمؤتمر أن الحكومة كلها متواجدة بالمؤتمر ليس فقط الخارجية أو البيئة، ولكن جميع الوزارات على قلب راجل واحد لأن تغير المناخ يؤثر على كافة مناحى التنمية وهذا لم يحدث فى مؤتمرات سابقة.

وأضافت فؤاد أن عدد الأجنحة المقامة بالمنطقتين الزرقاء والخضراء بالمؤتمر ضعف العدد الذى أقيم فى المؤتمرات السابقة من2015 واستطعنا أن نستوعب هذا العدد رغم ضيق الوقت لكن إصرار رئيس الوزراء باعتباره رئيس اللجنة الخاصة بالتحضير للمؤتمر استطعنا تلبية كافة الرغبات.

وفيما يتعلق بتوفير مبلغ ال 100 مليار دولار كتمويل من الدول المتقدمة للدول النامية، قالت وزيرة البيئة نأمل الوصول إلى هذا المبلغ الذى يتم الوفاء به حتى الآن خاصة إننا اتفقنا فى جلاسكو العام الماضى على هدف جديد لأن الـ 100 مليار دولار لن تحل المشكلة، مُوضحةً أن هناك تحدٍ آخر متعلق بإجراءات الحصول على تمويل المناخ مع التركيز على مشروعات التكيف.

وتابعت فؤاد: "لقد قمنا بتحديث مساهماتنا المحددة وطنيا 2030، وعندما ننظر لنهج التكيف داخل هذه المساهمات المحددة وطنيا، نجد أنه من الضرورى وجود التمويل المناخى فى قلب مفاوضات المناخ ،ونحن فى الحقيقة نحتاج من 140 إلى 300 مليار دولار حتى عام 2030 من التمويل المناخى، ولكننا سنحتاج أضعافه من 280 إلى 500 مليار دولار من التمويل المناخى بحلول عام 2050".