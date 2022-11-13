عاجل.. السيسى يتابع نشاط ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ووليد سامى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس". وتم عرض خريطة المشروعات الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود القائمة لتعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها فى المنطقة بالتعاون مع الشركاء الأجانب، فضلاً عن استعراض القطاعات الصناعية المستهدفة فى هذا الصدد، وكذلك جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، خاصةً مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية، وذلك للاستفادة من النتائج المثمرة التى أسفرت عنها قمة شرم الشيخ العالمية للمناخ COP27 فى هذا الإطار. وقد وجه الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، وكذلك توفير إمدادات الطاقة الكهربائية فى هذا الإطار، بالإضافة إلى تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجى والحيوى للقناة، بما يساهم فى أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم فى هذه الصناعة البازغة.

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