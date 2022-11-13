انت الان تتابع خبر عاجل .. إصابة أكثر من 16 عامل في حادث مروع بـ”طريق السويس” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب17 عاملا بإصابات متفرقة في الكثير من أجزء الجسد، إثر حادث انقلاب صباح اليوم الأحد، للسيارة التى يستقلونها على طريق وصلة أبوسلطان التابعة لمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية مع طريق السويسمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” الإسماعيلية ” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.