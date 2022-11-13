الصحة: انخفاض معدل انتشار التقزم والأنيميا لدى الأطفال أقل من 5 سنوات لـ13%

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة السكان انخفاض معدل انتشار التقزم والأنيميا لدى الأطفال أقل من 5 سنوات بين عامى 2014 و2021 من 21% إلى 13% فى عام 2021.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تواجه الدول منخفضة الدخل تحديا بسبب سوء التغذية ومشكلات أمراض السمنه والأمراض المرتبطة بالنظام الغذائى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر وارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم .

وأكد: هناك علاقة وثيقة بين التغذية وتغير المناخ ويجب اخذها فى الاعتبار ضمن الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية وتابع : فى مصر نعمل على تحول النظم الغذائية لتقديم انظمة غذائية صحية ومستدامة وباسعارمعقولة للمواطنين

وأضاف: النظام الغذائى المستدام يوفر الآمن الغذائى والتغذية دون تأثير ضار على البيئة وتعمل وزارة الصحة والسكان على التثقيف الغذائى للمواطنين وتحديث جداول مكونات الطعام من خلال اطلاق حملات توعية مستمرة على وسائل التواصل الاجتماعى مشيرا إلى أن التوعية والتثقيف الغذائى هام لتحسين السلوكيات الغذائية.