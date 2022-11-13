الحكومة تنفى وجود عجز فى الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية، مُؤكدةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز بكافة أنواعه، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية بكافة محافظات الجمهورية، مُشيرة إلى توافر الأرز الأبيض بسعر 10.5 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، بينما يتراوح سعره بالأسواق "السلاسل التجارية - محال السوبر ماركت والميني ماركت" من 12 إلى 15 جنيهاً للكيلو معبأ، ومن 11 إلى 12 جنيهاً للكيلو السائب، كما يتوافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام، مُشددة على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.