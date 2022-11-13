محافظ شمال سيناء: مشروع سفير لزراعة أشجار الزيتون يهدف إلى إعادة الكساء الخضري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - تسلم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، درع مشروع سفير، من العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة، وريم علي مسؤول اتصال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وقال العميد أسامة الغندور ، سكرتير عام المحافظة أن مشروع سفير لزراعة أشجار الزيتون بالمحافظة، يهدف إلى إعادة الكساء الخضري بأشجار الزيتون التي تتكيف مع التغيرات المناخية، كما أن لها العديد من الاستخدامات والفوائد الصحية.

و وأشار السكرتير العام إلى أن المشروع يتميز بامكانية إقامة مشروعات مكملة "القيمة المضافة" بأشجار الزيتون، كمصانع الاعلاف، ويتم الزراعة من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الري بالتنقيط.

وعقد المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بقاعة مؤتمرات المنارة بالقاهرة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتم تكريم مشروع سفير خلال المؤتمر.