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”القوى العاملة” : ختام برنامج تدريبي على مهنة المشغولات اليدوية ببنى سويف

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف ، بشأن ختام البرنامج التدريبي على مهنة المشغولات اليدوية لعدد 13 متدربة، وذلك في إطار خطة الوزارة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وفتح سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة للسيدات وخاصة ربات البيوت .

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف ان البرنامج جرى تنفيذه تحت إشراف إدارة التدريب بالمديرية ، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ،وبحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام للمحافظة ،ليستفيد منه الفتيات من أبناء المحافظة،على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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