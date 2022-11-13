”القوى العاملة” : ختام برنامج تدريبي على مهنة المشغولات اليدوية ببنى سويف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف ، بشأن ختام البرنامج التدريبي على مهنة المشغولات اليدوية لعدد 13 متدربة، وذلك في إطار خطة الوزارة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وفتح سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة للسيدات وخاصة ربات البيوت .

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف ان البرنامج جرى تنفيذه تحت إشراف إدارة التدريب بالمديرية ، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ،وبحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام للمحافظة ،ليستفيد منه الفتيات من أبناء المحافظة،على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظة.