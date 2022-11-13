cop27.. الصحة العالمية تهنئ مصر بإعلان خلوها من مرض الحصبة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية دعم المشاركة الفعالة للشباب فى العمل المناخى، ودورهم المحورى فى رفع الوعى بالقضايا الصحية المتعلقة بالتغيرات المناخية.





جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة، مع مدير المكتب الإقليمى بمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظرى، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، لبحث تعزيز سبل التعاون فى الملفات والقضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك بين دول إقليم شرق المتوسط، فى ظل تحديات مواجهة التأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية على النظم الصحية بالإقليم.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار - فى بيان اليوم الأحد - أن الجانبين ناقشا آليات تعزيز التعاون بين دول الإقليم لتنفيذ الالتزامات والمبادرات الصحية المطروحة بمؤتمر المناخ COP27، وتبنى مصر لورقة عمل بشأن الصحة والمناخ، يدرجها وزراء الصحة على أجندة العمل، وتنفيذ لقاءات وتنظيم الأحداث التى تجمع بين الدول لتبادل الخبرات، حتى يتم استعراض نتائج تلك الالتزامات، التى ستعمل عليها الدول فى النسخة القادمة من مؤتمر المناخ، التى ستعقد العام المقبل.

وأشار المتحدث إلى مناقشة تعزيز دور الشباب فى العمل المناخى، من خلال منصة "المنتدى العالمى للشباب حول الصحة وتغير المناخ"، والتى انطلقت من مصر.

من جانبه، هنأ الدكتور أحمد المنظرى، مصر لإعلان خلوها من مرض الحصبة والحصبة الألمانية خلال الأسبوع الماضى، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات الصحية التى تجعلها قادرة على مواجهة الأمراض المعدية الشائعة، والخلو منها، بفضل البرامج الوقائية التى يتم تطبيقها.