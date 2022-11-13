القوى العاملة تختتم تدريبا على مهنة المشغولات اليدوية فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف، بشأن ختام البرنامج التدريبى على مهنة المشغولات اليدوية لـ13 متدربة، فى إطار خطة الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وفتح سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة للسيدات وخاصة ربات البيوت.





وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف، أن البرنامج جرى تنفيذه تحت إشراف إدارة التدريب بالمديرية، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وبحضور اللواء جمال مسعود، السكرتير العام للمحافظة، ليستفيد منه الفتيات من أبناء المحافظة، على مهن يحتاجها سوق العمل.

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