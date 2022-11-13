سحب ممطرة تغطى الإسكندرية ومطروح

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الغربية بمحافظتى الإسكندرية ومطروح، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة.





وقالت الهيئة -فى بيان عبر صفحتها، بموقع "فيسبوك"- إنه من المتوقع أن تتقدم السحب للداخل، لتؤثر على مناطق من شمال الوجه البحرى بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ، وتمتد خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى مع تقدم الوقت.

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