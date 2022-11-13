ميناء بورسعيد يستقبل سفينة الأحلام وعلى متنها 2973 سائحا (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل ميناء بورسعيد السياحى، سفينة الأحلام "كوستا دياديما"، والتى ترفع علم إيطاليا قادمة من ميناء ميلانو بإيطاليا وعلى متنها 2973 سائحا و1170 من طاقم البحارة، ويبلغ طولها 304 أمتار وعرضها 37 مترا، وغاطسها 8.3 متر، وحمولتها الكلية 133019 طنا، والتى تعتبر واحدة من أكبر السفن السياحية فى العالم.





وتعد الرحلة باكورة توافد سلسلة من الرحلات البحرية الشهرية لتلك السفينة، وأجرى 1600 سائح جولات سياحية سريعة، شملت أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التى تشتهر بها مدينتى القاهرة والإسكندرية، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء اليوم متوجهة إلى ميناء الإسكندرية، لاستكمال باقى رحلتهم السياحية فى حوض البحر الأبيض المتوسط.

الجدير بالذكر أن السفينة تم بنائها عام 2014 وتمتلكها شركة كارنيفال كوربرايشن، وتديرها شركة كوستا للرحلات، ومقرها جنوة، وتم تصميمها بممشى منتزه خارجى فى الهواء الطلق يمتد لأكثر من 500 متر، بإجمالى 1.862 كابينة يمكن أن تستوعب بحد أقصى 4947 راكبًا و1.253 من أفراد الطاقم.

وتشتمل السفينة على 6 شاليهات خارجية للاسترخاء، بالإضافة إلى 7 مطاعم ومسرحًا من 3 طوابق للعروض والترفيه، و3 أماكن لتناول الطعام وقاعة سينما رباعية الأبعاد، ومنصة لمسبحين، ومنتجع Samsara الصحى للاسترخاء.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدولة المصرية، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وفى إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية إلى موانىء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام.

ويعد هذا النشاط للميناء دليلا على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن، واتخاذ الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات والتجهيزات لضمان القدرة على التعامل مع العدد المتزايد من السائحين المترددين على الميناء، والتى تدل على ثقة المسارات السياحية فى موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.