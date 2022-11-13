مشروعات الأنفاق والجر الكهربائى.. مصر بتتغير (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها 23 مشروعا بتكلفة 1054,3 مليار جنيه، وبمشاركة 150 شركة من القطاع الخاص تقوم على التنفيذ، 400 ألف عامل. ومن أبرز المشروعات: القطار الكهربائى السريع بطول 2000 كم. مونوريل شرق وغرب النيل بطول 100 كم 2. القطار الكهربائى الخفيفLRT بطول 103 كم. القطار الكهربائى بورسعيد / أبوقير بطول 250 كم. مترو الإسكندرية أبو قير / محطة مصر بطول 21,7. ترام الرمل بطول 13,2 كم.

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