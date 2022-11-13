الحكومة تنفى عجز الكميات المعروضة من الأرز الأبيض فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود عجز فى الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية.

وأكدت توافر السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعى ومن بينها الأرز بكافة أنواعه، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق والمنافذ التموينية بكافة محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى توافر الأرز الأبيض بسعر 10.5 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، بينما يتراوح سعره بالأسواق "السلاسل التجارية - محال السوبر ماركت والمينى ماركت" من 12 إلى 15 جنيها للكيلو معبأ، ومن 11 إلى 12 جنيها للكيلو السائب.

ولفتت إلى توافر مخزون استراتيجى من الأرز يكفى الاستهلاك المحلى لمدة عام، مشددة على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أى تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة غضب المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).